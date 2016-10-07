Гройсман назвав умови для скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення є цілком припустимим рішенням в умовах, коли не розроблено законодавство про функціонування ринку землі в країні, сказав журналістам прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час поїздки на підприємства Київської області.

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Голова уряду підкреслив, що у цілому пошук моделі функціонування ринку землі необхідний. І таку модель, впевнений прем'єр, можна знайти у консолідації зусиль і інтересів влади, власників землі і експертів. Гройсман підкреслив, що протистоянь і політичного піару на темі землі бути не може.

«Мораторій в Україні діє доти, поки не прийнято закон про обіг ринку землі. Але я впевнений і в тому, що Верховна Рада зробила свій крок, який абсолютно нормальний, тому що ми розуміємо, що на цьому (питанні земельної реформи - УНІАН) хтось хотів робити багато піару. А це неприпустимо. Потрібно створити умови, провести консультації і визначитися, яку модель ринку земель потрібно запровадити, але шляхом консенсусу, а не протистояння», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада продовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року. Разом з тим, введення ринку землі є одним з ключових умов співпраці з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом.