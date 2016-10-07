Порошенко спростив бізнес для дрібних виноробів: скасував ліцензію на торгівлю за 500 тисяч

Президент України Петро Порошенко заявив про підписання закону про скасування для дрібних виробників ліцензії на оптову торгівлю вином з власної сировини.

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Як передає кореспондент УІНАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час зустрічі з виноробами Одещини.

«Ми зробили перший і дуже важливий крок – кожен рік український виробник не буде більше зобов’язаний платити 500 тисяч за нікому не потрібний папірець, бо він (виробник – УНІАН) створює робочі місця, він славить Україну, він створює дивний продукт. І сьогодні за вашої присутності я хотів би підписати закон, який звільняє від цього тягаря українського виробника», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада прийняла закон, який скасовує для невеликих виробників місцевих і плодово-ягідних вин з власної сировини ліцензію на оптовий продаж алкоголю, вартість якої становить 500 тис. грн на рік.

На думку авторів законопроекту, він дозволить відродити місцеве виноробство, збільшити обсяги виробництва невеликих компаній, створити нові робочі місця.

За інформацією міністерства, в Україні налічується приблизно 1,5 тис. господарств, що культивують виноград, з яких трохи більше 100 виробляють вино або виноматеріали легально.