РФ просить кримчан розуміти, що "вода зараз на вагу золота": обіцяють зменшити дефіцит до 2019 року

Про це сказав міністр природних ресурсів і екології Росії Сергій Донський, передає ТАСС.

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"Буде підготовлена вся інфраструктура, прокладені трубопроводи, і в 2017-2019 році ми вийдемо на стабільніше забезпечення водою всіх регіонів Криму", - сказав Донський.

За його словами, мова, насамперед, йде про східні регіони півострова. "Плани щодо прокладки трубопроводів повинні бути виконані, щоб ми могли гнучко розподіляти водні ресурси для забезпечення в першу чергу східного Криму, де ситуація критична. Тут потрібні зусилля в більшому обсязі", - підкреслив він.

Оцінюючи ситуацію з прогнозними показниками Росгідромету за рівнем опадів у Криму, Донський повідомив, що ситуація "з точки зору наповнення водосховищ трохи гірша, ніж минулого року". У першу чергу тому, що опадів цього року на півострові випало менше, ніж у попередні роки, а збільшення їх восени також не очікується. "Тому нам треба орієнтуватися на те, що збільшення води у водосховищах не буде", - зазначив він.

Міністр повідомив, що має намір ініціювати перевірки водокористувачів Криму, які допускають незаконний відбір води, в ситуації, коли півострів відчуває її гострий дефіцит.

"Всі несанкціоновані врізки користувачів без договорів повинні бути припинені. Я доручив, щоб профільні кримські міністерства і відомства посилила контрольні функції. Я вийду з ініціативою в уряд РФ, щоб перевірки тут почали проводити, щоб ситуація вирівнялася", - сказав Донський.

Водокористувачі, за його словами, повинні розуміти, що "вода зараз в Криму на вагу золота і до неї необхідно ставитися відповідним чином".

Окупований Крим втратив стабільне водопостачання в результаті перекриття Північно-Кримського каналу в травні 2014 року з боку Херсонської області. Канал забезпечував до 90% потреб півострова у питній воді.