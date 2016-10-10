Ветеринари зафіксували три випадки АЧС в Одеській і Харківській областях

Обидва випадки АЧС в Одеській області сталися в селі Приморське Кілійського району, де в домашньому господарстві загинула одна хвора свиня, а у сільськогосподарському виробничому кооперативі «Росія» - три свиноматки. Діагноз АЧС встановлений за результатами дослідження тканин загиблих тварин. Про це повідомив відділ зв'язків з громадськістю Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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За попередньою інформацією, в домогосподарствах Приморського міститься близько 100 голів свиней, а в кооперативі «Росія» - приблизно 2 тис. голів.

У Харківській області зараження АЧС було виявлено в процесі забою свині в одному з домогосподарств у селищі Малинівка Чугуївського району. Ветеринари зафіксували у свині патологічні зміни, характерні для АЧС. Діагноз також встановлений за результатом аналізу проб тканин тварини.

Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при райдержадміністраціях вже затвердили плани ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичного вогнища, зони захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 56 спалахів АЧС, зокрема в Одеській (15 випадків), Миколаївській (дев‘ять), Сумській, Харківській, Полтавській (по п‘ять), Волинській (чотири), Кіровоградській, Рівненській (по три), Чернігівській (два), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій областях (по одному).

Станом на 6 жовтня залишилося 30 неблагополучних пунктів щодо АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.