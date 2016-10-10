Україна стала світовим лідером з експорту борошна

Уточнення: Продпідрозділ ООН уточнив своє повідомлення про експорт Україною борошна в 2015-2016 МР.

Україна в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 – червень 2016) стала світовим лідером з експорту борошна з обсягом поставок 344 тисячі тонн, що на 32,5% більше, ніж у 2014-2015 МР, при цьому ціна українського борошна була найнижчою в світі.

Про це повідомила прес-служба Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) з посиланням на радника голови правління ПАТ "Аграрний фонд" Сергія Сакіркіна.

"Всього в 2015-2016 МР Україна відвантажила 344 тисячі тонн борошна на суму 72,9 мільйона доларів, ставши одночасно світовим лідером за обсягами поставок і аутсайдером - за вартістю... Середня ціна на борошно вищого гатунку за умовами FCA в 2015-2016 МР знизилася в порівнянні з попереднім роком і становила 193,2 долара за тонну в червні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, друге місце в світі за обсягами експорту борошна займають США – у 2015-2016 році вони поставили на світові ринки 303 тис. тонн борошна на суму 151,02 мільйона доларів. Таким чином обсяг коштів, виручених США від експорту борошна, більш ніж в 2 рази перевищує аналогічний показник в Україні. Далі за обсягами поставок йдуть Росія (289 тисяч тонн на 87,66 мільйона доларів), Індія (284 тисяч тонн на 114,83 мільйона доларів), Канада (239 тисяч тонн на 144,46 мільйона доларів) і Великобританія (231 тисяча тонн на 120,26 мільйона доларів).

Прес-служба зазначила, що по структурі експорту найбільше борошна з України поставляється в Східну Азію - 48% від загального експортного обсягу борошна в 2015-2016 МР, що на 7 п. п. більше, ніж у 2014-2015 МГ. Далі по списку розташувалися Близький Схід (18% в 2015-2016 МГ проти 26% у 2014-2015 МР), країни СНД (11% проти 15%) і Південно-Східна Азія (11% в 2015-2016 МР, як і роком раніше).

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Згідно з повідомленням, найбільшою країною-споживачем української борошна в 2015-2016 МР стала КНДР.

При цьому імпортували борошно українські аграрії в 2015-2016 МР в основному з Великобританії (23,5% від загального обсягу імпорту борошна), Чехії (12,9%), Молдови (9,34%), Панами (8,53%) та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з митною статистикою, опублікованою на сайті Державної фіскальної служби (ДФС), Україна 2015 року поставила на зовнішні ринки 304 тисячі тонн пшеничного борошна, що на 23% більше, ніж 2014 року. У грошовому вираженні обсяг експорту пшеничного борошна в минулому році скоротився на 4% - до 69,1 мільйона доларів. Імпорт пшеничного борошна в країну 2015 року склав 1,3 тисячі тонн, що в 1,9 рази менше, ніж 2014 року. У грошовому вираженні обсяг імпорту борошна скоротився до 524 тисяч доларів.

При цьому експорт української борошна із зерна інших культур, за даними ДФС, в 2015 році скоротився в 2,2 рази порівняно з 2014 роком – до 2,8 тисячі тонн. Виручити від зовнішніх поставок цієї продукції в минулому році вдалося 882 тисячі доларів. Обсяг імпорту такої муки в 2015 році зріс в 3,3 рази – до 444 тонн у натуральному вираженні і незначно зріс в грошовому – до 134 тисячі доларів з 131 тисячі доларів.