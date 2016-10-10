Росія дозволила імпорт турецьких персиків і мандаринів

22:52, 10 жовтня 2016
Агро
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Уряд Росії знімає заборону на імпорт деяких видів турецьких фруктів.

REUTERS

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції з турецьким колегою Реджепом Ердоганом після переговорів у Стамбулі, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Сьогодні уряд РФ прийняв рішення допустити на російський ринок цілу групу турецьких товарів - товари сільгоспвиробництва: кісточкові так звані і цитрусові продукти", - повідомив Путін.

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До кісточкових культур відносяться вишня, черешня, слива, алича, абрикоси і персики, до цитрусових - апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин.

"Це рішення взаємовигідне, російське сільське господарство не виробляє таких продуктів. А надходження на ринок турецьких продуктів може привести, і ми на це розраховуємо, до зниження цін на внутрішньому ринку", - додав Путін.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ і Туреччина підписали міжурядову угоду по "Турецькому потоку". Угода передбачає будівництво двох "гілок" магістрального трубопроводу по дну Чорного моря. Вони повинні бути побудовані до грудня 2019 року.

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