У вересні Україна експортувала найбільший обсяг цукру за останні п'ять років

У вересні 2016 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 39,9 тис. тонн цукру, що є найбільшим місячним показником експорту за останні п'ять років, повідомила прес-служба асоціації «Укрцукор» з посиланням на керівника аналітичного відділу Руслану Бутило.

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«За вересень поточного року українські виробники експортували 39,9 тис. тонн цукру, що є найбільшим місячним показником за останні 5 років», - йдеться у повідомленні.

Найбільшим імпортером українського цукру, згідно з повідомленням, стала Шрі-Ланка (11,52 тис. тонн), на другому місці Грузія (6,43 тис. тонн) і закриває трійку лідерів Азербайджан (4,62 тис. тонн). Значний обсяг «солодкого продукту» відвантажили у М'янму (4,24 тис. тонн) і Таджикистан (2,28 тис. тонн).

«Останнім часом географія експорту зазнала значних змін, тому серед країн-імпортерів українського цукру, крім звичних нам країн СНД, з'явилися більш екзотичні Шрі-Ланка і М'янма. Вітчизняні виробники продовжують нарощувати виробництво цукру першої категорії, який користується великим попитом», - цитує Бутило прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами «Укрцукру», Україна у 2016 році збільшить експорт бурякового цукру в 2,2 разу порівняно з 2015 роком – до 250 тис. тонн.

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує стабільність ринку цукру в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017). У цьому році українські заводи вироблять 1,8-1,85 млн тонн цукру. Враховуючи рівень перехідних залишків, в міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 млн тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижче - на рівні 1,6 млн тонн.