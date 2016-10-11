В ООН уточнили повідомлення: Україна - не лідер з експорту борошна

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) виправила відомості інформаційної добірці від 10 жовтня про експорт української борошна, уточнивши, що Україна за обсягами поставок за кордон 344 тисяч тонн за 2015-2016 маркетинговий рік (МР, липень 2015 – червень 2016) не є світовим лідером з експорту цієї продукції, однак продає борошно за однією з найнижчих цін у світі.

Згідно інформаційної добірки від 11 жовтня, виручка від експорту борошна в 2015-2016 МР склала 72,9 мільйона доларів.

"Всього в 2015-2016 МР Україна відвантажила 344 тисяч тонн борошна на суму 72,9 мільйона доларів. Це найнижча вартість серед країн, що мають порівняльні обсяги", - йдеться в повідомленні.

В якості порівняння у добірці наводяться дані про обсяги експорту борошна та виручці США. В 2015-2016 МР вони поставили на світові ринки 303 тисячі тонн борошна на суму 151,02 мільйона доларів. Таким чином обсяг коштів, виручених США від експорту борошна, більш ніж в 2 рази перевищує аналогічний показник в Україні.

Тим часом, згідно повідомлення, абсолютним світовим лідером у цій категорії є Туреччина, экспортировавшая в 2015-2016 МР 4,95 мільйона тонн борошна. Слідом за нею йдуть Казахстан (2,9 мільйона тонн) і ЄС (950 тисяч тонн). При цьому дані про виручку цих країн в інформаційній добірці не уточнюються.

"У 2015-2016 МР Туреччина експортувала більше борошна в пшеничному еквіваленті - 4,94 мільйона тонн. За прогнозами, вона збереже свої лідерські позиції", - йдеться в повідомленні.

У розсилці також повідомляється, що найбільше борошна з України постачається до Східної Азії - 48% від загального експортного обсягу борошна в 2015-2016 МР, що на 7 п. п. більше, ніж у 2014-2015 МР. Далі за списком розташувалися Близький Схід (18% в 2015-2016 МР проти 26% у 2014-2015 МР), країни СНД (11% проти 15%) та Південно-Східна Азія (11% в 2015-2016 МР, як і роком раніше).

Згідно з повідомленням, найбільшою країною-споживачем української борошна в 2015-2016 МР стала КНДР.

Читайте такожУкраїна планує побити власний рекорд з експорту зерна

При цьому імпортували борошно українські аграрії в 2015-2016 МР в основному з Великобританії (23,5% від загального обсягу імпорту борошна), Чехії (12,9%), Молдови (9,34%), Панами (8,53%) та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з митною статистикою, опублікованою на сайті Державної фіскальної служби (ДФС), Україна 2015 року поставила на зовнішні ринки 304 тисячі тонн пшеничного борошна, що на 23% більше, ніж 2014 року. У грошовому вираженні обсяг експорту пшеничного борошна минулого року скоротився на 4% - до 69,1 мільйона доларів. Імпорт пшеничного борошна в країну 2015 року склав 1,3 тисячі тонн, що в 1,9 рази менше, ніж 2014 року. У грошовому вираженні обсяг імпорту борошна скоротився до 524 тисяч доларів.

При цьому експорт української борошна із зерна інших культур, за даними ДФС, 2015 року скоротився в 2,2 рази порівняно з 2014 роком – до 2,8 тисячі тонн. Виручити від зовнішніх поставок цієї продукції в минулому році вдалося 882 тисячі доларів. Обсяг імпорту такої муки 2015 року зріс в 3,3 рази – до 444 тонн у натуральному вираженні і незначно зріс в грошовому – до 134 тисяч доларів з 131 тисячі доларів.