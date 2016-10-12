Дрібні винороби зможуть продавати свою продукцію без ліцензії - закон набуде чинності 13 жовтня

Закон України, який скасовує для невеликих виробників необхідність купувати за 500 тис. грн на рік ліцензії на оптову торгівлю вином, виготовленим з власної, а не придбаної сировини, опублікований в газеті «Голос України» і набере чинності 13 жовтня.

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Згідно з текстом документа, від необхідності придбання ліцензії звільняються виробники місцевих та плодово-ягідних вин, а також медових напоїв.

Як повідомляв УНІАН, цей закон №1534 VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного (не придбаного) виноматеріалу» був підписаний президентом 7 жовтня. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект за основу і в цілому 20 вересня.

Мета прийнятого закону - відродження місцевого виноробства, збільшення обсягу виробництва невеликих компаній, створення нових робочих місць.

За інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, в Україні налічується близько 1,5 тис. господарств, що культивують виноград, з яких не більше 100 виробляють вино або виноматеріали легально.