У Білій Церкві відкрито новий завод компанії Alfa Smart Agro

Знакова бізнес-подія відбулася за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, народних депутатів України Олександра Бакуменка, Сергія Лабазюка, Олександра Марченка. На відкритті також було присутнє керівництво Обласної державної адміністрації та мерії Білої Церкви, провідні представники аграрного сектору України з різних регіонів, а також – журналісти центральних та регіональних ЗМІ.

Голова наглядової ради ALFA Smart Agro Борис Тодоров разом із Головою Уряду та міністром агрополітики урочисто відкрили нове виробництво. Виступаючи на святковій церемонії, Голова Уряду зазначив, що в Україні є достатні технології, знання, досвід та можливості для того, щоб виробляти конкурентний національний продукт. "Для нас як для Уряду сьогодні є надважливе завдання – об'єднати зусилля для того, щоб відродити стале зростання національної економіки, – зазначив Прем‘єр-міністр. – Надзвичайно важливо, щоб кожен, хто вкладає кошти в національну економіку, був успішним. Нам неабияк потрібно, щоб ваша інвестиція повернулася стократ, щоб ви реінвестували у розвиток власного виробництва інших підприємств – це робочі місця, це сплата до бюджету, це наша конкурентоспроможність».

За словами голови наглядової ради ALFA Smart Agro Бориса Тодорова, участь у заході таких високих державних посадовців підтверджує високий пріоритет аграрного сектору для економіки країни та дає надію, що відкриття власного виробництва в Україні дозволить компанії якнайшвидше досягти своєї головної мети – забезпечити українських сільгоспвиробників засобами захисту рослин та мікродобривами європейської якості.

«Сьогодні ми відкрили першу та другу черги заводу. У планах на 2017-2018 роки – інвестувати ще близько 90 млн грн у будівництво логістичного комплексу для зберігання сировини та готової продукції, цеху з виробництва тари, адміністративних та лабораторних приміщень, – зазначив Борис Тодоров під час церемонії. – Саме тому я вітаю ініціативу пана Гройсмана зі створення Офісу супроводу інвестицій, що покликаний допомагати бізнесу в реалізації таких проектів».

Далі гостей запросили на екскурсію заводом. Вони змогли побачити лінії з виробництва водних розчинів препаратів, а також лінію, на якій виробляють засоби захисту рослин у формі концентратів суспензій. Технічний директор заводу Віталій Прокопенко розповів про новітнє обладнання, на якому виготовляють мікродобрива та засоби захисту рослин. Його виробники були відібрані серед провідних компанії Європи та Азії. Обладнання пройшло міжнародну сертифікацію та зарекомендувало себе у різних країнах світу. «Наш завод повністю відповідає моделі сучасного європейського виробництва – компактного та водночас високотехнологічного, – зазначив Віталій Прокопенко. – Коли ми створювали цей проект, то намагалися втілити в ньому увесь прогресивний досвід, який отримали під час відвідувань схожих виробництв за кордоном».

Гості також змогли побачити міні-лінію, що повністю дублює увесь виробничий процес. Вона надає можливість ще до початку серійного виробництва протестувати та налагодити всі технологічні процеси. При виникненні проблеми на будь-якій стадії міні-лінію можна зупинити та внести корективи. Таким чином вдається зекономити ресурси (сировину, воду, електрику) та уникнути можливих проблем під час серійного виробництва великих партій продукції.

Директор лабораторії розробки формуляцій продуктів ALFA Smart Agro Мортен Педерсен розповів про процес виникнення і тестування нових препаратів, а також систему мультиконтролю, що впроваджена на всіх етапах розробки і виробництва продукції. У свою чергу, директор із розвитку портфелю продуктів Сергій Кнечунас продемонстрував гостям процес агрономічного тестування нових препаратів, сучасний фітотрон і розповів про участь агрономічного відділу в процесі розробки, тестування та впровадження нових систем захисту рослин.

За словами голови наглядової ради Бориса Тодорова, власне виробництво є важливою складовою нової концепції ALFA Smart Agro та відкриває для компанії нові можливості у задоволенні потреб аграрного ринку. Це, зокрема, більша оперативність та наближеність до клієнта, повний та всебічний контроль на всіх етапах розробки і виробництва продукції. Зрештою це дає компанії можливість запропонувати клієнтам продукт гарантованої якості за прийнятною ціною.