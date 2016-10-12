Земельний кадастр готовий до відкриття ринку землі в Україні - Держгеокадастр

Земельний кадастр містить достатню інформацію про всіх ділянках сільськогосподарських земель в Україні для запуску в країні ринку землі, повідомив в ході круглого столу в рамках спеціального проекту "УНІАН-АГРО" директор департаменту землеусройства, використання та охорони земель Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) Олександр Краснолуцький.

"Кадастр готовий до ринку землі", - сказав він, додавши в коментарі УНІАН, що база містить дані про 90% сільськогосподарських земель.

Чиновник зазначив, що частка не внесених у земельний кадастр ділянок не вплине на функціонування ринку в разі його запуску.

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"Землі сільськогосподарського призначення майже всі внесені в земельний кадастр, є ще спадщину, невитребувані земельні паї, але це не настільки високий відсоток, який міг би впливати на це питання", - зазначив Краснолуцький.

Він також додав, що Держгеокадастр пропонує запускати ринок землі поетапно. Інакше, за словами Краснолуцького, пропозиція ділянок до продажу може перевищити попит, що призведе до скуповування землі за низькою ціною. Чиновник підкреслив, що скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільгосппризначення має передувати визначення на законодавчому рівні того, хто, в якому обсязі і за яких умов може купувати землю.