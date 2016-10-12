Держгеокадастр запустив проект з реєстрації земельної ділянки в режимі онлайн

Державне агентство з питань геодезії, картографії і кадастру України (Держгеокадастр), Міністерство аграрної політики і продовольства та Держагентство з питань електронного уряду запустили в Київській області пілотний проект з реєстрації земельної ділянки в режимі онлайн і планують з наступного року розширити дію цієї електронної послуги на інші регіони, повідомила прес-служба відомства.

"12 жовтня 2016 в Україні запроваджено нову електронну послуга онлайн-реєстрації земельної ділянки. До кінця року електронна послуга буде доступна в пілотному режимі для м. Києва і Київської області, а з 1 січня 2017 запрацює по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, дана ініціатива буде реалізована за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Скористатися нею громадяни зможуть через портал e.land.gov.ua.

На думку Держгеокадастра, запуск електронного сервісу буде сприяти підвищенню прозорості процесу реєстрації землі, створення чесного земельного ринку та стане ефективним засобом у боротьбі з корупцією.

"Новий електронний сервіс створить сприятливі умови для земельних правовідносин. Він буде економити час і зусилля громадян, зробить процес реєстрації прозорим, усуне суб'єктивні фактори при реєстрації земельної ділянки", - наводяться в повідомленні слова першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка.

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Прес-служба додала, що процедура реєстрації земельної ділянки є однією з найбільш важливих і водночас складних адміністративних послуг. Щороку українці реєструють понад 500 тисяч земельних ділянок, здійснюючи при цьому два візиту в державні органи.

"Введення цієї послуги дозволяє виключити перший візит, залишиться лише необхідність отримати документи після реєстрації земельної ділянки", - повідомила прес-служба.

Прес-служба нагадала, що раніше Держгеокадастр вже перевів в онлайн-режим послуги з надання виписки про земельну ділянку, витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку, а також послугу з надання доступу до інформації про право власності та речовим прав на земельну ділянку. До кінця поточного року відомство планує запустити ще три нові електронні послуги.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня Держгеокадастр повідомив про намір представити систему електронних земельних аукціонів, які за прикладом системи держзакупівель Prozorro покликані зробити земельні торги більш прозорими.

Електронний уряд – спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, при якому особиста взаємодія між державою та заявником мінімізовано і максимально можливе використовуються інформаційні технології.