Агентство USAID має намір виділити Україні $20 мільйонів на підтримку фермерів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) має намір виділити Україні 20 мільйонів доларів на реалізацію чотирирічної програми підтримки малих та середніх сільгоспвиробників, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий на своїй сторінці в Facebook.

"Починаємо реалізацію ще однієї масштабної програми підтримки у 20 мільйонів доларів. Щойно про це домовився на зустрічі з директором Регіональної місії USAID в Україні Сюзан Фрітц. Отже, мова йде про новоий чотирирічному проекті "Програма підтримки аграрного і сільського розвитку". Основний акцент – комплексна підтримка малих і середніх виробників", – написав він.

Кутовий зазначив, що дана програма передбачає створення прозорих нормативно-правових засад у сфері земельних відносин, модернізацію системи зрошення земель, підвищення експортної конкурентоспроможності України, а також надання допомоги певним територіальним громадам.

"Загальна сума, яку можуть отримати українські аграрії, становить 20,6 мільйона гривень. Зараз ми прописуємо порядок дій з прозорого розподілу коштів", – додав міністр.

Також Кутовий нагадав, що Україна отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 12-річний кредит обсягом 400 мільйонів євро в рамках програми "Основний кредит для аграрної галузі – Україна".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію угоди з ЄІБ про надання Україні 400 мільйонів євро кредиту для аграрної галузі на 12 років з чотирирічним пільговим періодом. Згідно з умовами кредитної угоди, за рахунок коштів від ЄІБ може бути покрито до 50% вартості аграрних проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків – учасників програми або кошти самих аграріїв.

2017 року Мінагропрод планує компенсувати для аграріїв скасування податкової пільги з ПДВ шляхом надання прямої бюджетної допомоги.

Кабінет міністрів запропонував парламенту затвердити держбюджет на майбутній рік з урахуванням видатків на утримання установ охорони здоров'я сільгоспвиробників у сумі 2,97 мільярда гривень, а також 300 мільйонів гривень на програму компенсації відсотків за кредитами, 75 мільйонів гривень – на підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників, 210 мільйонів гривень – на підтримку тваринництва.