Відсьогодні дрібним виноробам не потрібна ліцензія на оптову торгівлю
Тепер не потрібно буде купувати річну ліцензію за півмільйона гривень.
Сьогодні, 13 жовтня, набрав чинності закон, який скасовує для невеликих виробників необхідність придбавати за 500 тис. грн на рік ліцензії на оптову торгівлю вином, виготовленим з власної, а не придбаної сировини.
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Згідно з текстом документа, від необхідності придбавати ліцензію звільняються виробники місцевих та плодово-ягідних вин, а також медових напоїв.
Як повідомляв УНІАН, цей закон №1534 VIII «ПРО внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного (не набутого) виноматеріалу» був підписаний президентом 7 жовтня. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект за основу і в цілому 20 вересня.
Мета прийнятого закону - відродження місцевого виноробства, збільшення обсягу виробництва невеликих компаній, створення нових робочих місць. За інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, в Україні налічується близько 1,5 тис. господарств, які культивують виноград, з яких не більше 100 виробляють вино або виноматеріали легально.