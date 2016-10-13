В Україні зафіксували новий випадок чуми свиней

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив повідомив в.о начальника головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області Ігор Бойчук під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Читайте такожРНБО на найближчому засіданні розгляне питання боротьби з чумою свиней - Мінагропрод

За його словами, 12 жовтня надійшло повідомлення з Науково дослідного інституту лабораторної діагностики про виділення вірусу АЧС із біологічного матеріалу, який було взято в селі Надлак Новоархангельського району в особистих підсобних господарствах, де загинуло троє свиней.

За інформацією Бойчука, в районі вживаються заходи з перепису та обліку поголів'я. Станом на сьогодні було взято на облік 62 свиней.

В районі проводиться облаштування трьох ветеринарно-поліцейських постів, які будуть контролювати процес перебігу захворювань у районі.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 56 спалахів АЧС, зокрема в Одеській 15 випадків, Миколаївській - 9, Сумській, Харківській, Полтавській - по 5, Волинській - 4, Рівненській - 3, Чернігівській - 2, Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій областях - по одному випадку.

Станом на 6 жовтня залишилося 30 неблагополучних пунктів щодо АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.