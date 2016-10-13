Порошенко підписав закон, що спрощує передачу земель місцевим громадам за відсутності спадкоємців

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений парламентом закон, який спрощує передачу земель, що входять у спадок, на баланс територіальних громад у разі відсутності спадкоємців.

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Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний закон №3009 повернено до парламенту за підписом президента.

Як наголошується в пояснювальній записці, законом пропонується надати право на отримання у власність нерухомого майна, що перебуває у складі виморочної спадщини (за якою немає спадкоємців), територіальній громаді за місцем розташування такого майна.

При цьому інформація про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини виморочною, обов'язково повинна бути оприлюднена в Інтернеті.

Також право на подання до суду заяви про визнання спадщини виморочною, крім органу місцевого самоврядування, надається кредиторові померлого, а в разі, якщо у складі спадщини є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, - також власнику, користувачу суміжної земельної ділянки.

Як повідомляв УНІАН, площа землі в Україні, яка знаходиться в «підвішеному» юридичному стані через відсутність спадкоємців, оцінюється в 1,5 млн га. Значні площі таких земель використовуються без оформлення будь-яких прав за корупційними домовленостями з місцевою владою або не використовуються і заростають бур'янами. Від цього в першу чергу страждають місцеві бюджети, які позбавляються відповідних податкових надходжень.