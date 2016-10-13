В Україні мінімальний термін оренди меліорованих земель продовжено до 10 років

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений парламентом закон про продовження до 10 років із 7 років мінімального терміну оренди земель сільськогосподарського призначення, на яких проводиться поліпшення гідрологічних умов (меліорація) за допомогою спеціальних об'єктів інженерної інфраструктури.

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Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, закон №2920 повернено до парламенту за підписом президента.

На думку ініціаторів закону, термін оренди меліорованих земель має охоплювати загальний мінімальний термін оренди сільськогосподарських земель – 7 років і ще додаткові 3 роки на спорудження та введення в експлуатацію об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, які забезпечують гідротехнічну меліорацію.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту №2920 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального терміну оренди земельних ділянок сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація» у другому читанні 20 вересня проголосували 245 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Екс-міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко повідомив, що зношеність системи зрошення, розташованої в п'яти областях півдня України, становить 82%, при цьому на окремих ділянках вона знаходиться в катастрофічному стані. Модернізація системи зрошення і її ефективна експлуатація дозволить збільшити врожайність у південних регіонах країни, щонайменше, утричі. Міністерство працює над поліпшенням систем іригації спільно зі Світовим банком.