Більше третини цукру в Україні буде вироблено на Вінниччині

«Враховуючи дуже позитивну динаміку до зростання виробництва цукру у Вінницькій області, збільшення посівів під цукровим буряком і сприятливі погодні умови, ми в поточному році будемо мати в цукровій галузі позитивну тенденцію», - зауважив керівник ОДА.

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За його словами, протягом останніх двох років за рахунок жорсткого обмеження можливостей будь-якого адміністративного впливу на цукрові заводи вдалося застабілізувати ситуацію в цій сфері, і аграрні виробники почали везти сировину на ті заводи, які з ними розраховуються.

«Сьогодні жодних боргів немає, і це послугувало формуванню великого стимулу для посіву цукрового буряка. В поточному році загальні площі буряка у Вінницькій області зросли на 10 %, це майже 55 тисяч га, урожайність - за 500 центнерів з гектара. А є господарства, які збирають і 600, і 700-800 центнерів з гектара, - зазначив Валерій Коровій. - Кардинально змінилася структура виробництва цукрового буряка, прийшли сучасні технології. І ми в поточному році очікуємо валове виробництво цукрового буряка в межах 420 тисяч тонн. Це більше третини всього виробництва цукру в Україні».​