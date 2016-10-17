Pepsi має намір знизити вміст цукру в своїх напоях

Американська компанія PepsiCo має намір скоротити вміст цукру, натрію і насичених жирів у своїх напоях до 2025 року, повідомляє РБК.

"У планах також домогтися того, щоб вже до 2025 року щонайменше дві третини напоїв містили менше 100 калорій на стандартну банку розміром близько 360 мл", - повідомили в PepsiCo.

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Підприємство має намір розширити асортимент низькокалорійних напоїв і поміняти формули для вже існуючих, пише видання.

Зараз на низькокалорійну газовану воду припадає близько 40% від всієї продукції.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила підтримку державам, вводить додатковий "цукровий податок" на солодкі продукти і напої, пише BBC.

За даними ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої на 20% призводить до зниження їх споживання і сприяє переходу населення на більш здорове харчування в цілому. Раніше ВООЗ рекомендувала знизити споживання цукру, при цьому організація утримувалася від відкритої підтримки податкових заходів.