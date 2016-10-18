На Тернопільщині викрили сільгосппідприємство на ухиленні від сплати податків на понад 3 мільйона гривень (виправлено)

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що впродовж 2015–2016 років підприємство вирощувало сільськогосподарські культури на території Тернопільської області, не відображаючи дані про це в податковій звітності.

Таким чином, службові особи підприємства лише за 2015 рік ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 3 млн грн.

В межах кримінального провадження проведено огляд земельних ділянок, які використовуються підприємством у господарській діяльності та обшук у приміщеннях, де зберігається зібраний урожай. Під час обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, сільськогосподарську техніку та зібраний соняшник.

На майно, вилучене під час огляду та обшуку, судом накладено арешти.

За фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України.

При цьому, як зазначає спеціалізоване видання Latifundist.com, мова йде про агрофірму "Мрія Агро Підгайці", яку помилково зв'язали з агрохолдингом "Мрія".

Зокрема, в агрохолдингу "Мрія" повідомили, що "Мрія Агро Підгайці" була створена 24 вересня 2014 р., після оголошення агрохолдингом дефолту як клон компанії "Мрія Підгайці", що перейшла під контроль кредиторів. Відрізняючись лише одним словом в назві, компанія-клон, створена попереднім керівництвом "Мрії", ввела в оману пайовиків і обманним шляхом вивела 1700 га земель, орендованих агрохолдингом.