Продаж безцінних українських ресурсів заради кредитів є злочином - експерт

Про це розповів Віталій Скоцик, коментуючи заяву голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі про те, що Україна отримає другий транш допомоги від Європейського Союзу в разі зняття заборони на експорт лісу.

"Власні ресурси європейці цінують. У більшості країн Європи експорт лісовини і вирубка лісу заборонені. У Румунії цьогоріч взагалі прирівняли незаконну вирубку лісу до тероризму, знищення хоча б одного гектару лісів переслідується як загроза національній безпеці. Нагадаю, що в Україні дике винищення лісів уже призвело до "облисіння" Карпат", - зазначив Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що, згідно з чинним законодавством, з України заборонено вивозити лише сировину.

«Хочу нагадати, що мораторій на експорт, зі скрипом ухвалений Верховною Радою у квітні 2015 року, діє лише на необроблену деревину. На жаль, ми бачили уже тоді, як через урядові структури велася кампанія за те, щоб закон не набув чинності. У березні цього року Кабінет міністрів вносив до парламенту законопроект про скасування мораторію", - зауважив Віталій Скоцик.

За словами Скоцика, від зняття мораторію виграє лише «лісова мафія», але аж ніяк не народ.

"Ліс-кругляк, у тому числі й через відверто контрабандні схеми, роками вивозили закордон - замість того, щоб розвивати його переробку, створювати робочі місця в Україні і заробляти додану вартість на готових виробах із деревини. Потрібно створити умови, щоб промисловий ліс перероблявся в Україні, щоб тут могли працювати дрібні та середні підприємці, а не лісові магнати, яких цікавить лише сьогоднішній заробіток, а не те, як країна житиме завтра", - розповів Скоцик.

Політик наголосив, що наші ресурси працюватимуть на країну, коли буде довгострокове планування розвитку держави.

"У лісовій, як і в аграрній сфері, Україна, на жаль, здобула не вельми почесне звання сировинного придатка інших держав. Усе це - наслідки безсистемної роботи наших чиновників, відсутності стратегічного планування. Сьогоднішні дії влади нагадують поведінку пияка, який заради кількох гривень згоден продати в ломбард усе з дому. Це потрібно змінювати. До влади повинні прийти менеджери, які зможуть планувати, як розвиватиметься країна на 25-35 років уперед. Тоді ми зможемо правильно розпоряджатись своїми ресурсами, зробити так, щоб вони працювали на нашу державу", - резюмував Віталій Скоцик.