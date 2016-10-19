В Україні ініціюють створення ветеринарної поліції за прикладом Італії

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

"Нагадаю, що ми готуємо законопроект про ветеринарну поліцію за зразком італійської. Як тільки він буде готовий, плануємо ввести до парламенту як першочерговий для розгляду", - зазначив міністр.

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Кутовий повідомив, що відбулося позачергове засідання міністерської комісії із залученням представників галузі та профільних організацій, на якому обговорили додаткові заходи щодо запобігання поширенню АЧС.

На засіданні вирішено створити мобільні бригади з представників поліції і ветеринарів, які зможуть заходити у двір і перевіряти машини на постах, а також залучити в роботу пересувні сміттєспалювальні комплекси для інфікованої свинини з метою оперативної локалізації загорянь.