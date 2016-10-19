Голова Мінагропроду запропонував виплачувати компенсацію підприємствам за вилучених у зв'язку з АЧС свиней

Глава Міністерства аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий пропонує виплачувати компенсацію за тварин, які були вилучені у зв'язку із зараженням вкрай небезпечним вірусним захворюванням – африканською чумою свиней (АЧС), не лише фізичним особам, але і підприємствам, повідомила прес-служба міністерства.

"Міністр запропонував виплачувати компенсацію за втрачене поголів'я не лише приусадебникам, але і підприємствам. Частка відшкодування буде залежати від рівня безпеки свинокомплексу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на даний час готується законопроект про створення в Україні ветеринарної поліції за прикладом італійської.

"Щойно він буде готовий, ми плануємо внести до парламенту як першочерговий для розгляду", - наводяться в повідомленні слова міністра.

У прес-службі зазначили, що боротьба з поширенням АЧС в Україні є одним із пріоритетних завдань Мінагропроду. В якості додаткових заходів по боротьбі з епідемією міністерство пропонує використовувати пересувні комплекси для спалювання заражених тварин, що дозволить максимально оперативно локалізувати спалахи АЧС, та створити мобільні бригади з представників поліції та ветеринарів. Крім того, пропонується розробити механізм виплати з бюджету компенсацій фермерам за вилучених заражених тварин.

"Найголовніше для допомоги галузі – забезпечити перерозподіл грошей з бюджету на виплату компенсацій", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, що пропозиції щодо боротьби з епідемією АЧС в Україні були озвучені в ході екстреного зібрання міністерської комісії, присвяченого поширенню цього небезпечного захворювання. Остаточний план дій на їх основі буде вироблений на наступному засіданні комісії, яке відбудеться в п'ятницю, 21 жовтня.

"Наприкінці наради Кутовий підкреслив, що наступна зустріч запланована на п'ятницю для фіналізації завдань і прийняття конкретних дій", – повідомили в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Госпродпотребслужба повідомила, що, згідно із законодавством, за виплату компенсації населенню за свиней відповідають місцеві органи державного самоврядування. Однак у місцевих бюджетів недостатньо коштів на такі непередбачені витрати.

За даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 67 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (18 випадків), Миколаївській (12), Харківській (7), Полтавської (6), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській (2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій та Київській областях (по 1).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.