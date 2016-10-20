У Кабміні пояснили, як довго діятиме в Україні мораторій на продаж землі

Мораторій на продаж землі в Україні буде діяти до моменту, поки не буде вироблена, представлена і затверджена повноцінна модель земельного ринку, говориться в повідомленні на офіційній сторінці Кабінету міністрів України в Twitter.

В уряді нагадали, що функціонування ринку землі в Україні прописано у програмі реформ, схваленої ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Однак, як підкреслили в Кабміні, про розпродаж української землі не йде.

"У домовленостях з МВФ говориться про земельну реформу. Але мораторій (на продаж земель сільськогосподарського призначення - УНІАН) буде діяти, поки не будуть створені умови для проведення земельної реформи", - йдеться в повідомленні.

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Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що Кабінет міністрів України не прийматиме будь-яких рішень щодо функціонування ринку землі в Україні без широкого обговорення моделей створення і розвитку такого ринку. У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк підкреслював, що уряд має запропонувати парламенту модель ринку сільгоспземель, і це є зобов'язанням України перед МВФ, а не розпродаж земельних активів.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. 6 жовтня Верховна Рада продовжила його до 2018 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

При цьому МВФ рекомендує Україні відкрити ринок землі. За розрахунками Фонду, запуск ринку землі в Україні та прийняття відповідного законодавства дозволить розкрити значний потенціал для економічного зростання, а також забезпечить суттєві доходи держави, включаючи податкові надходження.