Пряма підтримка аграріїв у держбюджеті-2017 складе 10 мільярдів гривень

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

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Пряма підтримка аграріїв у державному бюджеті України на 2017 рік складе 10 млрд грн, що в два рази більше, ніж пропонувалося в затвердженому Кабінетом міністрів проекті держбюджету-2017.

«Ми домовилися з фракціями і комітетами про те, що ресурс на підтримку аграрного сектору буде на рівні 10 млрд грн, тобто збільшення вдвічі», - сказав він.

За словами прем'єра, збільшення підтримки дозволить сільгоспвиробникам створювати конкурентний на світових ринках продукт.

«Це дасть нам можливість підтримувати українського сільгоспвиробника, і найголовніше – я хочу, щоб ми перестали бути сировинним придатком до економік інших країн. Дуже важливо, щоб ми створювали національний продукт, який буде конкурентним і забезпечить українців гідними робочими місцями», – підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передбачив у проекті бюджету на 2017 рік обіцяні Міністерством аграрної політики та продовольства 5,5 млрд грн на програму прямої фінансової підтримки малих і середніх аграріїв.

Повернення до прямої державної підтримки галузі покликаний компенсувати потенційні втрати аграріїв від скасування пільгового оподаткування по ПДВ з 1 січня 2017 року.

Мінагропрод також планує отримати з держбюджету-2016 додаткові 450 млн грн на проекти з підтримки сільського господарства у поточному році. Але, за словами глави відомства Тараса Кутового, аграрії зможуть отримати ці кошти тільки до весни 2017 року.