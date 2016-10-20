Через одеський порт до Європи намагались незаконно вивезти лісу на 10 мільйонів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського обласного управління СБУ, співробітники спецслужби спільно з представниками прокуратури області припинили незаконне вивезення більш як 3 тисяч кубометрів деревини з місцевого морського порту до однієї з європейських країн.

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«Організатори протиправного бізнесу намагалися вивезти деревину до однієї з країн ЄС на підставі фальсифікованих документів щодо її походження. Вартість цієї деревини становить, за попередніми оцінками, 10 млн грн», - сказали в прес-службі.

У спецслужбі уточнили, що за рішенням Приморського районного суду Одеси правоохоронці вилучили на території порту 109 морських 40-футових контейнерів.

Відкрито кримінальну справу за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального Кодексу України.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють походження деревини та законність її вирубування.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, їх відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами низки підприємств, які організували незаконний експорт лісоматеріалів із заниженням вартості продукції (ч.2 ст.364 КК України).

«Під час розслідування співробітниками прокуратури, працівниками УСБУ в Одеській області, слідчого управління Нацполіції в області й Одеської митниці в зоні діяльності митного посту «Одеса-порт» виявлено 109 контейнерів з лісоматеріалами. Встановлено, що супровідні документи про походження зазначеної деревини не відповідають фактичним даним, заявленим на експорт. У середу, 19 жовтня, за клопотанням прокуратури області судом накладено арешт на виявлені контейнери з лісом», - сказали в прес-службі прокуратури.