На Хмельниччині зафіксовано спалах африканської чуми свиней

У райцентрі Летичів Хмельницької області ветеринарні служби зафіксували спалах вкрай небезпечного вірусного захворювання домашніх і диких свиней - африканську чуму (АЧС).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Хмельницької ОДА Володимир Кальніченко.

"19 жовтня житель приватного будинку звернувся до ветеринарної служби з проханням відреагувати на загибель свиней, яких він утримував. Після відібраних проб київська лабораторія підтвердила діагноз АЧС. Зараз з цього підсобного господарства утилізовано 7 голів свиней", - зазначив чиновник.

Кальніченко зазначив, що в осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС, працівники ветслужби організували обхід домогосподарств у 3-кілометровій зоні від місця виявлення збудника.

Також перевіряються версії завезення збудника АЧС на територію області.

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Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 64 спалаху АЧС, в тому числі в Одеській (17 випадків), Миколаївській (12), Полтавській, Харківській (6), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській (2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій областях (по 1).

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.