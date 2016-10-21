Ветеринари зафіксували новий випадок АЧС - тепер на Одещині

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, випадок в Одеській області стався в селі Калчева, де утримувалися близько 300 голів свиней.

Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних осередків, захисту та контролю, й проводять заходи щодо недопущення поширення захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, із початку 2016 року в Україні зареєстровано 67 спалахів АЧС, у тому числі в Одеській (18 випадків), Миколаївській (12), Харківській (7), Полтавської (6), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській (2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій та Київській областях (по 1).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не являє. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.