Допомога аграріям може залишитися лише обіцянкою уряду - експерт

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, коментуючи вчорашню заяву прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про наміри збільшити допомогу аграрному сектору до 10 млрд. грн. у бюджеті наступного року.

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«Тема підтримки аграрного сектору набула публічності. Це один із головних наслідків Всеукраїнського страйку аграріїв, проведеного на початку жовтня. Учора представники всіх політичних сил говорили про потребу підтримки аграрного сектору. Тема вийшла за межі вузькогалузевого обговорення. Очевидно, що це зрозуміли і в уряді. Цим пояснюється заява голови уряду. Разом з тим, сьогодні ще немає чіткого розуміння, яким чином можуть працювати кошти. Багато залежатиме від переговорів з місією МВФ, що відвідає наступного тижня Україну», - повідомив Віталій Скоцик.

Політик підкреслив: аграрії потребують від уряду реальних справ, а не обіцянок, які можуть ні до чого не привести.

«Як показує досвід, українська влада давала вже багато обіцянок, які не планувала реалізовувати. Це спосіб збити напругу з допомогою заяв, а не вирішити проблему», - додає він.

На його думку, обіцяна сума могла б принести користь, якщо її спрямувати на забезпечення прозорого кредитування агровиробництва.

«Про пряму допомогу не йдеться, бо такий варіант є малоприйнятним для міжнародних кредиторів. Але можуть бути різні варіанти реальних програм. Зокрема, якщо анонсовану суму спрямують на компенсацію ставок за комерційними кредитами для аграріїв. Якщо буде забезпечена прозора система отримання таких кредитів, це дасть суттєвий поштовх для економіки. Але, повторюся, зараз усе на етапі обговорення», - зауважив Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії України також навів приклад успішної кредитної політики, яка свого часу дозволила модернізувати агросектор.

«На початку 2000-х аграріям бракувало оборотних коштів для модернізації і придбання техніки. Була запроваджена державна програма компенсації за комерційними кредитами. Виділили 175 млн. грн. У перший рік дії програми на кожну виділену державою гривню було залучено 16 грн. кредитних коштів. У другий рік — 24 грн. Така система дуже добре працює. Сподіваємося, що подібне буде реалізовано і зараз. Насправді, це великий шанс відродити економіку, якщо урядовці й парламентарі відійдуть від вузького фіскального бачення економіки, де головне - лише «вибивання податків», та зрозуміють потребу стимулювання виробництва», - підсумував Віталій Скоцик.