В Україні зафіксували нові випадки африканської чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в двох домашніх господарствах у Харківській та Миколаївській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, у Харківській області ветеринари зафіксували загибель від АЧС тримісячного порося в місті Валки, де міститься 36 голів свиней.

Випадок в Миколаївській області стався в селі Степове.

Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту та контролю, і проводять заходи щодо недопущення поширення захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 70 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (18 випадків), Миколаївській (13), Харківської (8), Полтавської (6), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській та Хмельницькій (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій і Київській областях (по 1).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.