У Мінагропроді назвали одне з пріоритетних завдань на найближчі роки

Будівництво додаткових баз зберігання овочів і фруктів є одним з пріоритетних завдань Міністерства аграрної політики та продовольства України на найближчі 2-3 року, повідомив глава Мінагропроду Тарас Кутовий на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Серед інновацій, плани по яких концентрує команда Мінагропроду, це питання (будівництво сховищ – УНІАН) стоїть одним з перших. У нас дефіцит баз для зберігання продукції, щоб мати час на диверсифікацію переробки. Тому ми плануємо розширити ресурс сховищ у найближчі 2-3 роки", - написав він.

Кутовий розмістив інфографіку, згідно з якою міністерство планує в найближчі кілька років побудувати картоплесховищ на 65,6 тисячі тонн, сховищ для фруктів - на 124,4 тисячі тонн і сховищ для овочів - на 401,4 тисячі тонн.

Міністр зазначив, що розширення інфраструктури зберігання овочів і фруктів дозволить задовольнити потреби українського внутрішнього ринку.

"Наприклад, яблука. У нас їх виробляється дуже багато, але доводиться переробляти їх на соки та концентрати, тому що ніде тримати великий урожай, який міг би задовольнити внутрішні потреби. Потім на полицях супермаркетів ми бачимо смачні і красиві яблука. Але не українські", - написав Кутовий.

Він зазначив, що на даний момент відомство займається залученням інвестицій під цей проект.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року Україна вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така необхідність виникла у зв'язку з падінням в Україні врожайності самих ходових овочів на 10-13% в залежності від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.

За даними Державної служби статистики України, валовий збір овочів відкритого ґрунту в Україні у 2015 році склав 9,2 мільйона тонн, а картоплі – 20,8 мільйона тонн, що на 4,4% і 12,1% відповідно менше, ніж 2014 року. При цьому валовий збір плодів і ягід минулого року порівняно з 2014 роком зріс на 7,2% і склав 2,14 мільйона тонн. Винограду зібрано 376,1 тисячі тонн, що на 13,7% менше, ніж 2014 року.