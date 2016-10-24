Українські аграрії вже зібрали більше 51 мільйона тонн зернових

Українські аграрії до 24 жовтня зібрали врожай з площі 12,2 млн га (85% від прогнозу), намолотивши 51,4 млн тонн зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 42,3 ц/га.

Також повідомляється, що в Україні практично завершено збирання пізніх зернових культур. Зокрема, гречки зібрано 187 тис. тонн з площі 146 тис. га (98%), проса – 185 тис. тонн з 101 тис. га (97%).

Кукурудзи на зерно аграрії зібрали 12,5 млн тонн з площі 2,1 млн га га (51% від прогнозу).

Соняшник обмолочений на площі 5,2 млн га (87%) в обсязі 11,3 млн тонн. Сої зібрано 3,2 млн тонн з 1,5 млн га (81%).

Крім того, цукрові буряки прибраны на площі 179 тис. га, або 61% до прогнозу, в обсязі 8,4 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, збирання ранніх зернових і зернобобових вже завершено, зібрано 38 млн тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року становитиме до 63 млн тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% більше за липневий прогноз).