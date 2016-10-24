Експорт аграрної продукції з України перевищив $9 мільярдів

Українські аграрії за вісім місяців 2016 року експортували аграрної продукції на 9,1 млрд дол., що становило 40,1% від загального обсягу національного експорту за цей період, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, у структурі експорту сільгосппродукції лідирують зернові культури (3,6 млрд дол.), готові харчові продукти (1,4 млрд дол.), насіння і плоди олійних рослин (0,7 млрд дол.), а також залишки та відходи харчової промисловості (0,6 млрд дол.).

У той же час, у міністерстві зазначили, що за звітний період Україна імпортувала аграрної продукції на 2,5 млрд дол., що становило 10,3% від загального обсягу імпорту в країну.

Основою аграрного імпорту стали готові харчові продукти (1,1 млрд дол.), продукти рослинного походження (0,9 млрд дол.), а також риба і ракоподібні (0,2 млрд дол.).

Також повідомляється, що в період з січня по серпень 2016 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрної продукції становило 6,6 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році становила рекордний показник - 38,2%.

Минулого року 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% і олійні культури - 4%.

У той же час, згідно з експертними даними, Україна в 2015 році скоротила імпорт продовольства на 41,5%, до 3,8 млрд дол., у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення та зростанням цін на імпортну продукцію через девальвацію гривні.

Найбільшими європейськими постачальниками стали Німеччина, Польща, Франція, Італія та Іспанія, на які припало 29% поставок продовольства. Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.