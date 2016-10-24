Експорт аграрної продукції з України перевищив $9 мільярдів
У період з січня по серпень 2016 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрної продукції становило 6,6 млрд дол.
Українські аграрії за вісім місяців 2016 року експортували аграрної продукції на 9,1 млрд дол., що становило 40,1% від загального обсягу національного експорту за цей період, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики України.
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Згідно з повідомленням, у структурі експорту сільгосппродукції лідирують зернові культури (3,6 млрд дол.), готові харчові продукти (1,4 млрд дол.), насіння і плоди олійних рослин (0,7 млрд дол.), а також залишки та відходи харчової промисловості (0,6 млрд дол.).
У той же час, у міністерстві зазначили, що за звітний період Україна імпортувала аграрної продукції на 2,5 млрд дол., що становило 10,3% від загального обсягу імпорту в країну.
Основою аграрного імпорту стали готові харчові продукти (1,1 млрд дол.), продукти рослинного походження (0,9 млрд дол.), а також риба і ракоподібні (0,2 млрд дол.).
Також повідомляється, що в період з січня по серпень 2016 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрної продукції становило 6,6 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році становила рекордний показник - 38,2%.
Минулого року 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% і олійні культури - 4%.
У той же час, згідно з експертними даними, Україна в 2015 році скоротила імпорт продовольства на 41,5%, до 3,8 млрд дол., у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення та зростанням цін на імпортну продукцію через девальвацію гривні.
Найбільшими європейськими постачальниками стали Німеччина, Польща, Франція, Італія та Іспанія, на які припало 29% поставок продовольства. Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.