В Україні ведеться гра в наперстки навколо питання землі - економіст

Урядовці та лобісти великих корпорацій намагаються маніпулювати питанням ринку землі через небезпечні законодавчі ініціативи. При цьому як ширму для своїх дій вони використовують «вимоги МВФ».

Таку думку висловив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик у своєму блозі, опублікованому на сайті «Главком».

За його словами, є велика загроза в тому, що певні урядовці та лобісти транснаціональних компаній наполягають на потребі швидко ухвалити урядовий законопроект про обіг сільськогосподарських земель та закон про емфітевзис. Перший згаданий законопроект передбачає продаж права на оренду земель сільськогосподарського призначення. Другий дає можливість тим, хто користується емфітевзисом, також здавати землю в оренду третій стороні без відома власника. Також дозволено закладати право емфітевзису у заставу для отримання банківського кредиту.

«Обидва законопроекти, по суті, запроваджують «дикий», непрозорий ринок землі в умовах, коли загальний комплекс законодавства не підготовлений. Адже продаж прав на оренду й емфітевзис на 50-т років – це фактично і є торгівля землею в завуальованій формі. Для цих маніпуляцій, які нагадують гру в наперстки із головним ресурсом України, використовують як ширму «вимоги МВФ», - пише Віталій Скоцик.

Політик нагадує, що прямих вимог щодо відкриття ринку землі МВФ не ставить. Він традиційно вимагає збалансованого бюджету, в якому б дефіцит не перевищував 3,7%. Крім того, окремий блок вимог Міжнародного Валютного Фонду стосується боротьби з корупцією, - підкреслює Віталій Скоцик.

«Слід припинити спроби розпродажу країни під приводом отримання кредитів. Кредит – це лише вимушена допомога, яку беруть для дуже важливих речей, наприклад, для структурної реформи економіки. Якщо позичені кошти вкладають у розвиток підприємництва, здешевлення кредитів для малого й середнього бізнесу – це ефективне використання. Якщо ж кредит іде на латання бюджетних дірок, як зараз – це ведмежа послуга всій країні і кожному українцю», - переконаний політик.

Він також радить владі прислухатися до рекомендацій Світового банку, представники якого стверджують, що головним у земельній реформі є далеко не зняття мораторію і вільний продаж землі, а багато інших рішень, які залежать від політичної волі.

«Не треба бути провидцем, щоб зрозуміти, що мається на увазі. Це та ж боротьба з корупцією. Це судова реформа, яка має утвердити верховенство права. Це реальна децентралізація і розширення прав громад. Це ефективна податкова система, яка стимулюватиме виробництво. Без цих реформ отримані кредити не принесуть користі», - підсумовує Віталій Скоцик.