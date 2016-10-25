В Одеській області зафіксували чергові випадки чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували 23 жовтня в Одеській області чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС), повідомив відділ зі зв'язків з громадськістю Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС трьох свиней у підсобному господарстві, а також однієї тварини на фермі «Покровське» в селі Маринівка Біляївського району.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Біляївській райдержадміністрації провела засідання і затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 71 спалах АЧС, в тому числі в Одеській (19 випадків), Миколаївській (13), Харківській (8), Полтавській (6), Сумській (5) , Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській, Хмельницькій (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.