Росія скоротила список продембарго – дозволила ввозити деякі морепродукти

Уряд Росії виключив зі списку заборонених до ввезення з країн ЄС товарів мальків камбали-тюрбо, лаврака звичайного та молоді білоногої креветки.

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Про це йдеться в постанові на сайті правової інформації, повідомляє РИА Новости.

Раніше уряд РФ вже включив до списку дозволеної до ввезення живої риби мальків лосося атлантичного, форелі, а також декоративних риб.

Росія в серпні 2014 року обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели проти неї санкції, у тому числі з ЄС. Під заборону потрапили м'ясо, ковбаси, риба, овочі, фрукти, молочна продукція.

Пізніше зі списку продембарго були виключені молодь устриць і мідій, в той же час під повну заборону потрапили будь-які види сиру і посилилися правила ввезення безлактозних молочних продуктів.

У кінці червня російська влада вирішила продовжити ембарго до кінця 2017 року.