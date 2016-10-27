Земельна реформа повинна відбуватись паралельно з податковою та адміністративно-територіальною - економіст

Про це заявив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик сьогодні в ефірі програми «Ранок у Великому Місті» на телеканалі ІСТV.

«Земельну реформу треба завершувати, адже ми бачимо яскраві спроби вкрасти в українців землю. У каламутній воді, як ви знаєте, легше ловити рибу – і велику рибу. Для цього використовують два способи. Перший – купівля прав оренди. В середньому за 400 доларів у дрібних і середніх виробників скуповують їхні корпоративні права на використання землі. У сусідній Польщі, де землі значно менш родючі, ніж українські, гектар землі сільськогосподарського призначення коштує 10-15 тисяч доларів. Виходить доволі вигідна інвестиція. І другий спосіб, абсолютно бандитський – навіщо взагалі щось платити, якщо можна просто «віджати»,– говорить Віталій Скоцик.

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За словами політика, за останній рік Україною прокотилась безпрецедентна хвиля рейдерських атак на сільськогосподарських виробників, якої не було, починаючи з 90-х років.

«На тлі заяв високопосадовців про необхідність негайного відкриття ринку рейдери почали прибирати до рук землі. Чиновники посилаються на вимоги МВФ. Хочу наголосити, що МВФ традиційно вимагає збалансованого бюджету. Усі розмови про «ринок» розпочинає українська сторона. Завдяки Всеукраїнському страйку аграріїв, що відбувся 4 жовтня, нам вдалось уникнути катастрофи і не дати вкрасти в українців землю. Після продовження мораторію хвиля рейдерства почала спадати», - зазначив Віталій Скоцик.

Водночас, політик зауважив, що сам мораторій – не вирішення проблеми. Цей час потрібно використати, щоб напрацювати необхідне законодавство для впровадження цивілізованого обігу земель сільськогосподарського призначення. Весь пакет законодавчих ініціатив Аграрна партія планує представити до липня наступного року.

«Ми не працюємо винятково над земельними питаннями, бо це неефективно. Земельна реформа повинна відбуватись паралельно з податковою та адміністративно-територіальною. Ми запропонуємо комплексне рішення. Потрібно враховувати такі показники, як забезпечення громад належним джерелом фінансування, в тому числі і за рахунок ефективного використання землі. Потрібно прописати інструменти захисту землі, щоб ми могли передати наступним поколінням ті ж площі родючих земель і зберегти цю родючість», - говорить Віталій Скоцик.

Політик зазначив, що у листопаді Аграрна партія розпочинає загальноукраїнський тур. У кожній області відбудуться земельні форуми, де буде зібрана уся необхідна інформація задля завершення земельної реформи. Завершальним етапом після презентації та обговорення законодавчого пакету має стати всеукраїнський референдум, на якому люди визначаться із долею української землі.