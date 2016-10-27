Мінагропрод зобов'яже виробників використовувати в коньяках не менше 15% українських спиртів

Мінімальний вміст вітчизняного коньячного спиртового матеріалу в коньяках українського виробництва з 1 січня 2017 року буде становити не менше 15%, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«З 1 січня 2017 року мінімальний вміст вітчизняних коньячних спиртів в коньяках українського виробництва становитиме щонайменше 15%. Відповідні зміни будуть зафіксовані в «Правилах виробництва та зберігання коньяків України». Проект документа, розроблений Мінагрополітики, у найближчий час буде направлено на погодження зацікавленим міністерствам і відомствам», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що раніше норми, яка регулює вміст вітчизняного спиртового матеріалу в українських коньяках, не було.

У найближчі 10 років Мінагропрод планує поетапно збільшувати цей показник, і до 2026 року він становитиме як мінімум 85%. Для порівняння, на сьогодні дві третини коньячних спиртів, які використовуються під час виробництва коньяків в Україні, мають імпортне походження.

Згідно з повідомленням, підвищення частки вітчизняного коньячного спиртового матеріалу дозволить підтримати українського виробника.

«Таким чином ми підтримуємо національного товаровиробника. Від цього виграють в першу чергу ті господарники, які мають свої виноградники», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

У Мінагропроді додали, що зараз в Україні діє 13 ліцензій на виробництво коньяку. В Україні налічується близько 1,5 тис. господарств, які культивують виноград. Однак дефіцит власних виноматеріалів, зокрема для виробництва коньячних спиртів, оцінюється в декілька мільйонів декалітрів. Це зумовлено, зокрема, тимчасовою окупацією Криму, де було зосереджено понад 30% площ виноградників.

За розрахунками фахівців, для покриття дефіциту необхідно збільшити площу виноградників мінімум на 20 тис. га, що еквівалентно інвестицій на рівні 12 млрд гривень.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату виробництво коньяку та бренді в Україні в 2015 році зросло на 12,9% порівняно з 2014 роком і становило 2,95 млн декалітрів, виробництво горілки - скоротилося на 13%, до 18,6 млн декалітрів.

За даними Мінагропроду, виробництво виноматеріалів в Україні в 2015 році скоротилося на 2% порівняно з 2014 роком і склало 17,35 млн дал. Зокрема, українські винороби виготовили 6,4 млн дал натуральних виноградних вин, 4,7 млн дал ігристих та газованих вин, 2,96 млн дал коньяків, 1,4 млн дал плодово-ягідних вин, 1,6 млн дал вермутів та 1,1 млн дал вин з додаванням спирту.