Іран хоче постачати до України морепродукти, ветеринарні препарати та кормові добавки

Іран зацікавлений поставляти на український ринок морепродукти, зокрема креветки, ветеринарні препарати, кормові добавки, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з посиланням на директора Департаменту з питань спеціальних організацій, громадських зв'язків та міжнародних питань Організації ветеринарної медицини Ірану Хасана Ехтиярзаде.

Читайте такожМінагропрод хоче допомагати українським фермерам виходити на зовнішні ринки

«Відбулася робоча зустріч фахівців Держпродспоживслужби з представниками компетентного органу Ісламської Республіки Іран... За словами директора Департаменту з питань спеціальних організацій, громадських зв'язків та міжнародних питань Організації ветеринарної медицини Ірану Хасана Ехтиярзаде, його країна зацікавлена у налагодженні експорту до України морепродуктів, зокрема, креветок, а також ветеринарних препаратів та кормових добавок», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що українська сторона у свою чергу зацікавлена поставляти на іранський ринок продукцію тваринного походження та корми. В даний час наша країна вже експортує до Ірану фуражну кукурудзу.

Згідно з повідомленням, за підсумками зустрічі іранська сторона запропонувала українським колегам розглянути питання про укладення двостороннього меморандуму про співпрацю у сфері санітарних, ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви. В кінці березня Надзвичайний і Повноважний посол Ірану в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред висловив зацікавленість у поставках української агропродукції. Також Іран готовий запропонувати Україні альтернативу в поставах вуглеводнів і спільне використання нових транспортних коридорів на сході.