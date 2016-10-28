У Roshen розповіли, скільки грошей отримали від російських активів

Українська кондитерська корпорація Roshen в 2014-2016 роках отримала 72,06 млн дол. дивідендів від роботи її виробничих майданчиків на російській Липецькій кондитерській фабриці і перерахувала з цієї суми податки в державний бюджет України в розмірі 125,63 млн грн, повідомила прес-служба корпорації.

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«За період 2014-2016 рр. корпорація Roshen отримала і вивела до України 72,06 млн дол. дивідендів від роботи липецких активів. З цієї суми до бюджету України було виплачено 125,63 млн грн податків», - сказано в повідомленні.

При цьому в прес-службі зазначили, що кошти, що залишилися з цієї суми корпорація відправила на благодійність. Зокрема, 165,9 млн грн Roshen направив на будівництво київського театру на Подолі, який планується відкрити навесні 2017 року, 54 млн грн – на проект допомоги національної дитячої спеціалізованої лікарні і поліклініки «Охматдит» і 17,1 млн грн – на будівництво вольєрів у Черкаському зоопарку.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», два виробничих майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) в так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).

На початку квітня вибухнув «офшорний скандал» через оприлюднення результатів фінансових розслідувань Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди в багатьох країнах, включаючи Україну. Згідно з матеріалами, одним із фігурантів розслідувань став президент України Петро Порошенко. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. У той же час Порошенко і його радники запевняли, що офшори не створювалися з метою ухилення від сплати податків чи виконання будь-яких інших зобов'язань.