Порошенко схвалив продовження мораторію на продаж землі до 2018 року

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження діючого в Україні з 2001 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року.

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний закон №5123-1 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» повернуто до парламенту за підписом президента.

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У документі відзначається, що термін дії мораторію буде автоматично продовжено до набрання чинності законопроекту про обіг сільськогосподарських земель. Проект цього закону зараз розробляється Міністерством аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами.

На думку авторів, ухвалення цього закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення та встановити чіткий правовий механізм функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту №5123-1 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» за основу і в цілому проголосували 297 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють лише орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

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При цьому МВФ рекомендує Україні відкрити ринок землі. За розрахунками фонду, запуск ринку землі в Україні та ухвалення відповідного законодавства дозволить розкрити значний потенціал для економічного зростання, а також забезпечить суттєві доходи держави, включаючи податкові надходження.