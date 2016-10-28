В Roshen кажуть, що Липецька фабрика опинилася в заручниках у Путіна

Про це заявив президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський, слова якого цитує прес-служба корпорації.

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"Для нас дивно, що така велика фігура, як президент Російської Федерації, цікавиться такими дрібними речами, як життєдіяльність нашої фабрики в Липецьку. Більш того, ми були кращої думки про його спецслужби, так як вони мали його сповістити про те, що Петро Олексійович не є власником Липецької фабрики, адже він підписав договір про передачу своєї частки в "Рошен" у незалежний траст в січні цього року", - сказав Москалевський.

"Виступ пана Путіна на засіданні клубу "Валдай" лише підтвердило для нас те, що ми і так знали ще з 2014 р. – за всіма перевірками, кримінальними справами та арештом майна, через яке ми не можемо продати фабрику, стоїть він. Ось кому повинні зателефонувати 1100 звільнених співробітників, громадян РФ, яких нам довелося скоротити через спад виробництва. Він тримає наші липецькі активи в заручниках на своїй території, а ми виводимо всі дивіденди, отримані від них, і вкладаємо їх в благодійні проекти і наше виробництво в Україні. І вкладемо все, до останньої копійки. Це краще застосування, яке може бути", - додав президент корпорації.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», два виробничих майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій Roshen належать генеральному директору корпорації Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).

Сьогодні, 28 жовтня, в корпорації заявили, що в 2014-2016 роках вона отримала 72,06 млн дол. дивідендів від роботи її виробничих майданчиків на російській Липецькій кондитерській фабриці і перерахувала з цієї суми податки до державного бюджету України в розмірі 125,63 млн грн.