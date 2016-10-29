На Дніпропетровщині завдяки антирейдерській операції власнику повернули активів на 250 мільйонів гривень - Луценко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Як встановлено в ході розслідування, невідомі особи за допомогою підроблених документів у місті Києві перереєстрували право власності чотирьох фермерських товариств "Земля", "Олександро-Володимирське", "Оріон" та "Победа-Агро", потім із озброєними "тітушками" захопили підприємства. Пізніше за допомогою власної та захопленої сільськогосподарської техніки вони зібрали врожай соняшнику та зернових на суму близько 50 млн грн.

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У результаті проведених 30 обшуків справжньому власнику повернуто основні засоби вартістю близько 250 млн грн, у тому числі 33 одиниці сільськогосподарської техніки, а також 2 тисячі тонн вилученого у зловмисників зерна, яке вони не встигли реалізувати. Слідчі дії тривають.

"Ми плануємо дати оцінку бездіяльності усіх правоохоронних органів області на заяви потерпілих", - резюмував Луценко.