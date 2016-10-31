У супермаркетах почали продавати гречку від держави: "Аграрний фонд" вийшов на ринок з власною ТМ

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд", що займається форвардними закупівлями, вийшло на роздрібний ринок гречки з власною торговою маркою для стабілізації цін на ринку, і вже розпочало продаж свого продукту в національних торгових мережах України, повідомила прес-служба держпідприємства.

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«ПАТ «Аграрний фонд» вийшло на роздрібний ринок гречки з власною торговою маркою. Продаж гречки у кілограмових упаковках вже розпочався у національних торгових мережах України... Спочатку ми налагодимо співпрацю з найбільшими національними торговими мережами, потім - з регіональними», - наводяться у повідомленні слова голови правління держпідприємства Андрія Радченка.

Прес-служба зазначила, що перша партія гречки «Аграрного фонду» становить 20 тонн. Відповідно до планів підприємства, її реалізація відбуватиметься за ринковими цінами.

«Ціна нашої гречки буде ринковою. Ми поставили мінімальну націнку - близько 5%, оскільки ПАТ «Аграрний фонд» - державне агропідприємство, і одним із наших завдань є стабілізація цін на ринку. Така цінова політика «Аграрного фонду» певною мірою стримуватиме ціну на всьому ринку гречки», - цитує прес-служба Радченка.

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Згідно з повідомленням, після виведення на роздрібний ринок гречки, держпідприємство планує ближчим часом вийти з власної ТМ на роздрібний ринок вівсяних пластівців та суміші пластівців.

Прес-служба нагадала, що у грудні 2015 року ПАТ «Аграрний фонд» вперше вийшов на роздрібний ринок борошна з власною ТМ.

Як повідомляв УНІАН, на початку року гречка значно подорожчала, і на полицях супермаркетів Києва її ціна сягала 50 грн/кг. Експерти вважають, що це пов'язано з низькою пропозицією крупи на ринку. За останні п'ять років валовий збір гречки на зерно в країні зменшився більш ніж удвічі - до 128 тис. тонн у 2015 році з 282 тис. тонн у 2011 році. Основною причиною цього стало скорочення посівних площ під культурою у зазначений період - до 133 тис. га з 311 тис. га.

Аграрний фонд був створений у 2013 році. До його функціональних обов'язків передані форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.

У 2015 році «Аграрний фонд» скоротив чистий прибуток порівняно з 2014 роком у 4,3 разу - до 154,6 млн грн. Чистий дохід держпідприємства в 2015 році становив 2,9 млрд грн, що на 3,7% більше, ніж у 2014 році.