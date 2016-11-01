У Росії набула чинності заборона на сіль з України, Євросоюзу та США

З 1 листопада сіль офіційно потрапляє в список продуктів, постачання яких заборонене російською владою в рамках продовольчого ембарго, введеного в серпні 2014 року щодо США, України і країн Євросоюзу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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До введення ембарго одним із основних імпортерів солі до РФ була Україна. За даними Федеральної митної служби, в 2015 році з України було ввезено 864,2 тис. тонн солі (49,1% у загальному обсязі імпорту). Головним постачальником солі до Росії була українська компанія "Артемсіль".

За даними Росстату, виробництво солі в Росії за підсумками минулого року становило 880,6 тис. тонн (68,1% річного споживання).

У 2014 році Росія заборонила ввезення ряду продуктів харчування із деяких країн Заходу у відповідь на санкції з боку США, Канади та ЄС, введені проти російських чиновників, політиків, бізнесменів і компаній через анексію Криму та військову агресію на Донбасі.