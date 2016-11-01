Україна збільшила експорт фруктів на 38%

Україна в січні-вересні 2016 року збільшила поставки фруктів на зовнішні ринки на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 98 тис. тонн, повідомляється в аналітичних матеріалах асоціації «Укрсадпром».

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«За даними офіційної статистики, на 1 жовтня поточного року наша країна поставила на зовнішні ринки 98 тис. тонн фруктів, що на 38% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року», - йдеться в повідомленні.

При цьому в асоціації повідомили, що найбільше Україна експортувала перероблені фрукти (сирі, варені або морожені), обсяг поставок яких за звітний період становив близько 31 тис. тонн. Експорт динь і кавунів за 9 місяців 2016 року становив 21 тис. тонн, волоських горіхів - 26 тис. тонн, яблук - 10 тис. тонн.

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Згідно з повідомленням, загальна виручка від поставок продукції групи «Їстівні плоди та горіхи» становила 104 млн дол. США. При цьому левову частку доходів українські експортери отримали від волоських горіхів (48 млн дол. США) і перероблених плодів і ягід (39 млн дол. США).

Окремо в асоціації відзначили експорт яблук, обсяг якого за 9 місяців поточного року вже вдвічі перевищив показник за весь 2015 рік.

«Що стосується ключового продукту вітчизняної садівничої галузі - яблук, то їх експорт в натуральному і вартісному вираженні вже вдвічі перевищив обсяги за весь минулий рік. До того ж, збір врожаю ще триває, тому варто очікувати подальше збільшення експорту до кінця року », - йдеться в повідомленні.

Однак прогнозовані обсяги поставок яблук на зовнішні ринки за підсумками 2016 року в повідомленні не наводяться.

За даними асоціації, експортна ціна українських яблук цього року продовжує триматися на стабільному рівні і становить 210 дол. за тонну. Основними імпортерами вітчизняних яблук є Білорусь, Грузія і Лівія, які поступово замінюють втрачений російський ринок для українських виробників.

Згідно з повідомленням, незважаючи на зростання експорту, Україна все одно має негативне сальдо у зовнішній торгівлі яблуками і грушами, з чого випливає, що наша країна більше імпортує закордонних фруктів, ніж експортує вітчизняних. В асоціації це пояснюють тим, що в Україні не вистачає сховищ для овочів і фруктів, а тому аграріям важко зберігати.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна в 2016 році буде повністю забезпечена основними видами овочів і фруктів завдяки врожаю на рівні минулого року. Очікуване валове виробництво плодів і ягід в усіх категоріях господарств в Україні у 2016 році становитиме близько 2,2 млн тонн, у тому числі зерняткових – 1,45 млн тонн, з яких 1,21 млн тонн яблук, 0,18 млн тонн груш і 0,06 млн айви.

За даними Державної служби статистики України, валовий збір плодів і ягід минулого року порівняно з 2014 роком зріс на 7,2% і становив 2,14 млн тонн. Винограду зібрано 376,1 тис. тонн, що на 13,7% менше, ніж у 2014 році.