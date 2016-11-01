Українські заводи вже виробили 1 мільйон тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, станом на 31 жовтня переробили 7,1 млн тонн цукрових буряків і виробили 1,04 млн тонн цукру, що на 29% перевищує показник за аналогічний період минулого року і становить близько половини від прогнозованого Міністерством аграрної політики та продовольства загального обсягу виробництва цукру в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017), повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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Згідно з повідомленням, вихід цукру збільшився на 0,3%.

При цьому прес-служба не уточнила показників цукристості і валовий збір цукрових буряків за звітний період.

В асоціації нагадали, що в цьому році виробничий сезон розпочався 20 серпня, і зараз працює 41 цукровий завод потужністю близько 162,5 тис. тонн на добу.

За підсумками 2016-2017 МР «Укрцукор» прогнозує виробництво цукру на рівні 2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що в 2016-2017 МР українські заводи вироблять 1,8-1,85 млн тонн цукру. Враховуючи рівень перехідних залишків, у міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 млн тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижчою - на рівні 1,6 млн тонн.

Цього 2016-2017 МР квоти на виробництво цукру в Україні отримали 44 заводи проти 37 у минулому сезоні.