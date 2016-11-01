Аграрії Дніпропетровської області завершили сівбу озимих культур під урожай 2017 року.

Читайте такожУкраїнські аграрії вже зібрали більше 51 мільйона тонн зернових

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За даними ОДА, у поточному році аграрії області збільшили посіви озимої пшениці на 7%, або 30 тис. га порівняно з 2015 роком - до 480 тис. га.

За словами начальника управління агропромислового розвитку ОДА Вадима Удовицького, вчора, 31 жовтня, у регіоні повністю завершено посів озимих на площі 630 тис. га.

Крім пшениці аграрії області засіяли понад 62 тис. га, ячменем і 2,6 тис. га – житом.

Озимим ріпаком засіяно майже 62 тис. га.

«У 2015 році посіву озимих заважала сильна посуха. Цього року вологи достатньо. На деяких полях ми вже отримуємо сходи зернових. Сподіваємося, що погода взимку і навесні буде сприятливою для розвитку озимих», - зазначив Удовицький.