У Полтавській області зафіксували новий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС), який відбувся 2 листопада в Полтавській області.

Про це повідомив відділ зв'язків з громадськістю Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС двох свиней на підприємстві "Маяк" у селі Соснівка Гадяцького району. Всього, за даними відомства, в цій компанії міститься 723 одиниці свиней.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Гадяцькій райдержадміністрації планує провести засідання і затвердити план дій з ліквідації АЧС, визначити межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

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У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

За даними Госпродпотребслужбы, всього з початку 2016 року в Україні зареєстровано 72 спалахи АЧС, в тому числі в Одеській (19 випадків), Миколаївській (13), Харківської (8), Полтавської (7), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській, Хмельницькій (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій областях (по одному).

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.