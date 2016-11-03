Україна скоротила експорт свинини в 20 разів

Україна в січні-вересні 2016 року скоротила експорт свинячого м'яса в 20 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до близько 2 тисяч тонн, повідомила прес-служба асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Згідно з повідомленням, експорт свинини за аналогічний період минулого року становив близько 41 тисячі тонн.

Прес-служба пояснила, що на обсяги експорту негативно вплинула втрата російського ринку та епідемія надзвичайно небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС), яка ускладнює пошук нових партнерів на світових ринках.

За даними експертів, за звітний період Україна експортувала близько 18 тисяч тонн живих свиней, що становить близько 2,02 мільйона доларів. На сьогоднішній день основним імпортером вітчизняних свиней є Грузія. При цьому Україна постачає на зовнішні ринки всього 0,2% від загальних обсягів свого поголів'я.

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Як повідомляв УНІАН, за даними АСУ, на 1 січня 2016 року в Україні налічувалося 7,1 мільйона голів свиней, з яких 3,4 мільйона голів містилися в господарствах населення.

В 2015 році порівняно з 2014 роком сільгосппідприємства наростили кількість свиней на 3,5% - до 582,2 тисячі тонн у живій вазі, а реалізація на забій зросла на 6% - до 547,8 тисяч тонн.

У минулому році на внутрішньому ринку було реалізовано 775 тисяч тонн свинячого м'яса, що на 10% менше, ніж в 2014 році, і на 22% менше, ніж у 2013 році.

У 2015 році Україна експортувала рекордний обсяг свинини, з якого 96%, або 27 тисяч тонн, було поставлено в Російську Федерацію.

Африканська чума свиней – вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

З початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 72 випадків АЧС, тоді як в 2015 році було зафіксовано 40 спалахів.